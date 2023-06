Mestrado em Finanças da Nova SBE é o melhor em Portugal, diz ranking do FT

O Mestrado Internacional em Finanças da Nova SBE surge no ranking do Financial Times (FT), "Masters in Finance" como o 11º melhor do mundo e o primeiro em Portugal.





O ranking do jornal inglês, divulgado esta segunda-feira, coloca o mestrado internacional da Católica Lisbon no 21.º lugar, o do ISEG - Lisbon School of Economics & Management no 23.º posto e o do ISCTE Business School no 45.º.





Os quatro primeiros lugares deste ranking são ocupados por faculdades francesas, a ESCP Business School, HEC Paris, Essec Business School e a Skema Business School. Em quinto lugar surge um estabelecimento de ensino chinês, a Tsinghua University School of Economics and Management.





A Nova SBE mantém a mesma posição face a 2022, enquanto a Católica Lisbon desce de 17.º para 21.º lugar e o do ISCTE do 41º para o 45.º. O ISEG registou uma progressão significativa neste ranking, visto que o ano passado ocupava a 34.ª posição.



Assim, quatro mestrados nacionais marcam presença entre os 55 melhores da lista do FT, que faz a sua escolha de entre centenas de programas nos cinco continentes.





"Enquanto 'business school' portuguesa, é com enorme orgulho que conseguimos novamente afirmar que existe educação em Portugal a competir diretamente com as grandes business schools globais, criando valor para Portugal, a Europa e o mundo. A Nova SBE e as restantes escolas portuguesas que figuram no ranking estão, mais uma vez, de parabéns" afirma Pedro Oliveira, "dean" da Nova SBE em comunicado.