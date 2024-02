Paga 27 mil euros a cada mentor por dois anos: Sonae apoia Teach for Portugal a recrutar 75

"Em Portugal, o código postal e o sucesso dos pais são o maior preditor do sucesso dos jovens, pelo que objetivo da Teach for Portugal é assegurar oportunidades iguais para todos", eis a missão desta Organização Não-Governamental (ONG) que pertence à rede internacional Teach for All, com presença em 61 países, e que atua no nosso país há já quatro anos letivos.

A Sonae, que é parceira da Teach for Portugal desde a sua fundação, tendo atualmente projetos conjuntos a decorrer em 11 escolas por todo o país, vai agora apoiar a organização no recrutamento de 75 mentores para reforçar a sua presença em escolas de comunidades vulneráveis e impactar mais 7.500 alunos.

"A Sonae e a Teach for Portugal (TFP) estão a trabalhar em conjunto para potenciar a Educação de jovens e crianças desfavorecidas em Portugal. O objetivo é expandir a atividade da ONG, de modo a criar um verdadeiro impacto sistémico na Educação, como já acontece noutras geografias onde a TFP está presente há várias décadas", explica o grupo liderado por Cláudia Azevedo, em comunicado.

Existem oportunidades para os mentores "fazerem a diferença em todo o país", nomeadamente nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e nas regiões do Algarve, Alto Alentejo, Ave, Tâmega e Sousa.

Os candidatos a mentores devem ser profissionais, licenciados ou finalistas de qualquer área de formação e fluentes em português e inglês, sendo valorizados profissionais ou estudantes do ramo das Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática.

Profissionais que "queiram liderar movimentos de transformação e digitalização da educação, das áreas da Economia e Gestão que procurem um envolvimento direto das mesmas com o setor educativo português, profissionais com habilitação para a docência que procurem uma experiência formativa imersiva e acompanhada antes de integrarem o sistema de ensino enquanto professores e todos os outros profissionais que tenham, no mínimo, licenciatura (ou sejam finalistas) e que acreditem que a Educação é a ferramenta essencial à construção de uma sociedade mais justa", enfatiza a Sonae.

O grupo com sede na Maia avança que "os mentores recrutados terão um contrato de dois anos com uma remuneração de 27 mil euros e formação contínua avaliada em 11 mil euros, para desenvolver capacidades de liderança e estratégias pedagógicas", e, adicionalmente, "beneficiarão do apoio dos parceiros da TFP para abraçarem novos desafios profissionais no final do programa".

As candidaturas estão abertas até 25 de fevereiro no site da Teach for Portugal, sucedendo-se a fase de seleção, formação e início de funções nas escolas, em setembro.

"Na Sonae, reconhecemos que a Educação desempenha um papel fundamental na construção de uma sociedade mais inclusiva, sendo o principal elevador social. Temos orgulho em ser parceiros da Teach for Portugal, que trabalha para mitigar os fatores de desigualdade ou exclusão, sendo um catalisador para a igualdade de oportunidades", afirma Daniel Fonseca, diretor de Marca e Comunicação Corporativa da Sonae.

Segundo este responsável, o apoio da Sonae à Teach for Portugal "já permitiu ajudar 12.700 alunos de contexto desfavorecido, contribuindo para uma melhoria do seu desempenho escolar e também para inspirar novas perspetivas de futuro para essas crianças e suas famílias", realça.

Já Pedro Almeida, CEO e co-fundador da Teach for Portugal, destaca que "a captação de talento com compromisso social e potencial de liderança, para operar nos vários estabelecimentos de ensino, prevê o cumprimento do nosso principal objetivo: o de todas as crianças terem a liberdade de escolha e igualdade de oportunidades que extravasem o seu contexto social e permitam um caminho de vida não condicionado. E é justamente aqui que se insere esta parceria, na possibilidade de expandir o projeto e escalar o impacto na sociedade, chegando a novos públicos e geografias", conclui.