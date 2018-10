Portugal tem uma nova escola de negócios: Industry Business School

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico do Porto, única Instituição de ensino superior público do Tâmega e Sousa, criou uma escola de negócios que tem como objectivo “contribuir para o desenvolvimento socioeconómico” desta região.

A Industry Business School (IBS) quer potenciar competências e alavancar negócios na região do Tâmega e Sousa. Trata-se da nova escola de negócios de Portugal, que foi criada no seio da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico do Porto, única Instituição de ensino superior público desta região.



"A IBS procura assumir-se como a escola de negócios precursora do ensino especializado na região do Tâmega e Sousa com especial vocação para os desafios enfrentados pelas pequenas e médias empresas", afirma Fábio Duarte, presidente da comissão de criação da IBS.



"Contando com um corpo docente especializado, a que se juntam professores do contexto empresarial, a IBS posiciona-se como pioneira no ensino das mais diversas temáticas da gestão, oferecendo planos curriculares diferenciadores e inspirados nas melhores práticas internacionais", garante o mesmo responsável.



Para já, a oferta formativa é constituída por um MBA, um programa de formação avançada em inovação social e uma pós-gradução em Marketing Digital para a Internacionalização.

A pós-gradução, que será leccionada a partir do início de Novembro, irá decorrer nas instalações do Instituto Empresarial do Tâmega, em Amarante.

Esta pós-graduação foi desenvolvida em parceria com a Impacting Digital (ID), empresa do Grupo Impacting dedicada à consultoria digital e à definição e aplicação de estratégias de transformação digital.

"Numa altura em que o processo de internacionalização das empresas é uma realidade cada vez mais patente nas empresas portuguesas, a ID considera premente a especialização em marketing digital de determinados quadros das mesmas, para que este processo se desenvolva de forma sustentada e com resultados no futuro", enfatiza a empresa.