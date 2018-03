Proposta do Governo para recuperação do tempo de serviço de professores é "insulto"

Os sindicatos foram esta quarta-feira ao Ministério da Educação para negociar a recuperação do tempo de serviço congelado, numa reunião [que terminou sem acordo] com a secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, e com a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Fátima Fonseca, e na qual as representantes do Governo apresentaram como proposta a recuperação de apenas dois anos e 10 meses de serviço, dos nove anos, quatro meses e dois dias reclamados pelos professores.

A justificação do Governo, segundo explicou Alexandra Leitão em declarações aos jornalistas no final da reunião com os sindicatos, é a de que este tempo corresponde à criação de "uma lógica de equidade com as carreiras gerais" da administração pública.