Prova escolar para obter abono vai passar a ser automática

A prova escolar necessária para a atribuição e manutenção do abono de família vai passar a ser automática já a partir do próximo ano letivo, de acordo com a portaria publicada esta segunda-feira em Diário da República.

"No âmbito da implementação das Medidas Simplex+, nomeadamente na operacionalização da Medida Simplex 'Prova Escolar Automática', o Governo entende automatizar a prova escolar de estudantes do ensino público, visando a desburocratização do processo probatório dos requisitos de que depende o reconhecimento do direito às prestações", de acordo com o diploma publicado.