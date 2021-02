Universidade Católica lança formação avançada em teletrabalho

A Escola de Pós-Graduação e Formação Avançada da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa (FCH-Católica) vai lançar uma nova formação avançada em "Teletrabalho, Comunicação e Mudança nas Organizações", destinada a preparar as empresas para a era pós-covid.

Com início a 19 de fevereiro, a formação vai ter a duração de 75 horas. Estratégia, mudança organizacional e transformação digital; digitalização e liderança da mudança organizacional; teletrabalho em equipa: gestão, motivação e comunicação; redesenho de produtos e serviços; e teletrabalho, bem-estar e felicidade organizacional são alguns dos oito módulos.

Leia Também UGT exige apoio aos pais pago a 100% e alargado a quem está em teletrabalho

Em jeito de antevisão desta nova formação avançada, a coordenação do programa vai organizar esta quarta-feira, 3 de fevereiro, um webinar sobre os desafios do teletrabalho, que terá como convidados Rui Borges, CEO da Plot Marketing Agency e docente do curso, Benedita Miranda, "country manager" da Sitel, e Isabel Reis, "country manager" da DELL Technologies.

Leia Também Randstad vai oferecer empregos por WhatsApp

"A realidade do teletrabalho faz já parte do ‘novo normal’ das organizações. No entanto, para garantir que seja realmente eficaz, é indispensável adotar medidas, do ponto de vista da comunicação, que permitam que se mantenha uma interação entre as equipas, de forma a minimizar impactos negativos ao nível da produtividade e da motivação. Colocam-se, por isso, maiores desafios de comunicação relacionados com formas de partilhar informação, promover a colaboração, a confiança e a transparência, e evitar o isolamento social dos colaboradores", frisa Mariana Victorino, coordenadora executiva do programa.

Citada também numa nota enviada às redações, Patrícia Dias, coordenadora científica do programa, sublinha que embora a aceleração do trabalho remoto tenha sido impulsionada por uma "situação imprevista", como a pandemia de covid-19, "há neste momento uma oportunidade para estruturar mudanças que, a longo prazo, se poderão revelar benéficas para as organizações e para os seus diferentes ‘stakeholders’".





Um estudo realizado pela Kaspersky, que abrangeu 18 países, mostrou que a comparticipação das faturas domésticas e o suporte tecnológico são as principais exigências das equipas em teletrabalho, seguidas de maior flexibilidade e apoio psicológico. Por outro lado, o maior desafio é preparar as chefias para uma gestão remota.