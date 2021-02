Randstad vai oferecer empregos por WhatsApp

Os candidatos da Randstad vão passar a receber todos os dias as ofertas de emprego por WhatsApp, incluindo nos formatos de áudio e de vídeo que "permitem explicar de forma mais detalhada a informação sobre o trabalho, aumentando a transparência e a proximidade do consultor".

O novo serviço arranca nos distritos de Aveiro e de Leiria, em que tem atualmente mais de 150 vagas disponíveis na área da indústria, logística e armazém, com a empresa de recursos humanos a prever expandir faseadamente para todo o território nacional.

Além de chegar às gerações mais novas, o Randstad Go, como foi batizado este sistema, promete também acelerar o processo de candidatura e facilitar a comunicação com os candidatos, uma vez que este novo mecanismo vai permitir a rápida validação dos dados e a marcação de uma entrevista através de uma chamada telefónica.

"A pandemia mudou os hábitos de comunicação dos portugueses e, com o fecho das nossas delegações, é preciso mantermos a proximidade com os candidatos. A escolha do WhatsApp e da diversidade de formatos vem também responder aos hábitos de consumo das pessoas. É assim que a 'geração Z' e mesmo os ‘millennials’ comunicam entre eles e nós queremos estar nesta conversação", sublinha Inês Veloso, diretora de marketing e comunicação da Randstad Portugal.

De origem holandesa, a filial portuguesa da multinacional de recursos humanos conta com 21 delegações, 350 colaboradores internos, localizações "inhouse" e contact centers. Reclama o estatuto de terceiro maior empregador privado no país, por colocar diariamente cerca de 30 mil pessoas a trabalhar nos clientes em Portugal.