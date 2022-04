Agenda do Trabalho Digno volta à concertação social a 11 de maio

As alterações ao Código do Trabalho que constam da chamada "agenda do trabalho digno" vão voltar à Concertação Social antes de voltar ao Parlamento, ao contrário do que foi admitido inicialmente pelo Governo, anunciou o primeiro-ministro.





"A agenda do trabalho digno no próximo dia 11 de maio irá de novo à concertação social para depois vir à Assembleia da República", anunciou António Costa, no debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2022, que decorre nesta quarta-feira, 28 de abril, no Parlamento.

a CCP, CIP e UGT a "agenda de trabalho digno" deve voltar a ser discutida, com vista à revisão das medidas ou a uma tentativa de acordo, em concertação social.





No entanto, não era esse o entendimento do Governo. No início de abril, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, disse que as alterações ao Código de Trabalho previstas na agenda estavam prontas para ir ao Parlamento e por isso não teriam de voltar a passar pelo crivo dos sindicatos e das confederações patronais. Patrões e UGT defendiam, precisamente, o regresso do dossier à Concertação Social.Para

Tradicionalmente, as alterações ao Código do Trabalho promovidas pelos governos socialistas chegavam ao Parlamento depois de um acordo em concertação social. Foi assim em 2008 e em 2018, quando às restrições aos contratos a prazo inicialmente propostas se somou, por exemplo, o alargamento do período experimental, que foi fundamental para obter um acordo tripartido.





No entanto, ao longo do último ano o Governo distanciou-se da concertação social. Às dezenas de medidas da chamada "agenda do trabalho digno" que decidiu aprovar sem acordo assinado em concertação social – como as limitações ao trabalho temporário ou a regulamentação das plataformas – somou em Conselho de Ministros outras propostas que, segundo os parceiros sociais, não tinha assumido na reunião da véspera de concertação social, como o aumento das horas extraordinárias ou das compensações por cessação de contrato a termo. Foi o que motivou a "suspensão" temporária da participação dos patrões em concertação social. O episódio ocorreu dias antes da apresentação do Orçamento do Estado que, como se sabe, envolveu intensas negociações com o PCP e com o BE.