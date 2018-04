urante o ano de 2019 esta medida já estará em vigor, mas é no fundo o ano em que as empresas podem corrigir comportamentos", substituindo contratos a termo por contratos sem termo. "É

"Dno final do ano que se determina se a empresa tem de pagar ou não", afirma o secretário de Estado, no programa Conversa Capital.

"O pagamento, a ser feito, será só em 2020, mas 2019 é o ano de referência da aplicação da medida", acrescenta Miguel Cabrita.

O Governo já admitiu que a taxa poderá variar entre 1% e 2%, mas Miguel Cabrita afirma que os valores estão em aberto. A ideia é que se aplique sobre as remunerações dos trabalhadores com contratos a termo certo. Seria uma nova contribuição anual à qual o Governo evita chamar "TSU".A intenção do Governo é incentivar os empregadores a transformar contratos a termo em contratos sem termo. Miguel Cabrita confirma que não está previsto que a taxa penalize o recurso a contratos a termo incerto ou ao trabalho temporário, mas acrescenta que os detalhes ainda estão por definir.O PCP já manifestou dúvidas sobre a nova taxa. O PSD mostrou-se contra ideia.Esta nova taxa, apoiada pelo Bloco de Esquerda, que pede que tenha um valor "dissuasor" , vem substituir a diferenciação da taxa social única em função do tipo de contrato, que já estava prevista no Código Contributivo desde 2010 mas que nunca chegou a avançar.

Inicialmente, estava previsto um agravamento da taxa social única em três pontos para quem contrata a termo (para 26,75%) mas também a redução em um ponto para quem contrata sem termo (para 22,75%). PCP e Bloco de Esquerda opõem-se a reduções da TSU. A medida anunciada aproximar-se-á mais do formato que foi defendido antes das eleições por Mário Centeno.



A diferença é que o prémio para quem contrata sem termo deixa de ser o desconto directo na TSU e fica limitado a incentivos de muito menor expressão, idênticos aos que já existem ao nível das políticas activas de emprego.