Randstad alarga empregos por WhatsApp a Porto e Coimbra

Os candidatos da Randstad nos distritos do Porto e de Coimbra vão passar a receber todos os dias as ofertas de emprego por WhatsApp, incluindo nos formatos de áudio e de vídeo, um serviço lançado para chegar às gerações mais novas, facilitar a comunicação com os candidatos e acelerar os processos de recrutamento.

Este serviço que arrancou na zona de Aveiro e de Viseu com cerca de 150 vagas na área da indústria, logística e armazém, "já ajudou mais de uma centena de candidatos a chegarem à fase da entrevista de emprego", calcula a empresa, que já tinha previsto expandir faseadamente no território nacional.

Além de chegar às gerações mais novas, o Randstad Go, como foi batizado este sistema, promete também acelerar o processo de candidatura e facilitar a comunicação com os candidatos, uma vez que este novo mecanismo vai permitir a rápida validação dos dados e a marcação de uma entrevista através de uma chamada telefónica.

Numa nota enviada às redações esta segunda-feira, 22 de março, a Randstad refere que estão neste momento disponíveis mais de 200 vagas na área da indústria, logística e armazém e que o número de inscritos já é superior a 1.600. E conta que continue a crescer, pois "os candidatos têm acesso a novas oportunidades de forma rápida, segura e com todas as informações necessárias para concorrerem".

De origem holandesa, a filial portuguesa da multinacional de recursos humanos conta com 21 delegações, 350 colaboradores internos, localizações "inhouse" e contact centers. Reclama o estatuto de terceiro maior empregador privado no país, por colocar diariamente cerca de 30 mil pessoas a trabalhar nos clientes em Portugal.