Randstad tem mais de 200 vagas em aberto para setor da indústria

A empresa de recrutamento Randstad tem vagas em aberto para diferentes funções industriais, desde operadores fabris, operadores de produção ou manutenção, entre outras. No total, as mais de 200 vagas estão disponíveis para todo o território de Portugal Continental, explica a empresa.Este número de vagas está ligado à retoma do setor industrial, nota a empresa. Os processos de candidatura podem ser feitos através do formulário online da empresa. A Randstad detalha que os candidatos que passarem por uma triagem inicial serão contactados no espaço de 24 horas para agendamento de entrevista.Para José Miguel Leonardo, CEO da Randstad Portugal, "mais do que um tradicional processo de recrutamento, estas 200 vagas são um indicador da retoma da economia nacional e da indústria portuguesa. Após um período difícil onde muitas empresas viram a sua produção reduzida ou mesmo parada, a missão da Randstad é estar ao lado destas organizações, de forma a identificar os melhores talentos, ajudando-as neste momento decisivo de recuperação."Na mesma nota enviada às redações, é indicado que, além do setor da indústria, também o turismo, outro dos setores mais afetados pela pandemia, começa também a dar mostras de recuperação.