Repsol abre 30 vagas para o Complexo Industrial de Sines

ngenheiros, encarregados, oficiais e inspetores, nas especialidades de mecânica, automação, instrumentação e eletricidade, além de engenheiros de processo e de controlo avançado para outras áreas.



Leia Também Repsol vai investir 657 milhões em Sines "A abertura destas vagas para o Complexo Industrial de Sines, que acabamos de anunciar, são todas elas, para nosso complexo em Sines, e derivam basicamente da materialização do anúncio que fizemos no passado mês de julho para a ampliação do nosso complexo, com a construção de duas novas fábricas" afirma Albino Gomes, Diretor de Pessoas e Organização da Repsol Polímeros, citado num comunicado divulgado esta segunda-feira.





O processo de recrutamento decorre entre 23 de agosto e 10 de setembro. Os interessados podem candidatar-se através do portal do Complexo Industrial de Sines ou da página de LinkedIn da Repsol

No decorrer do último trimestre do ano 2021 e o próximo ano 2022, serão incorporadas cerca de 100 pessoas para ocupar vagas diretas para as unidades operacionais, entre as quais estão aquelas que se originam da construção e operação de duas novas fábricas", afirma a Repsol.



Por outro lado, a empresa garante estar "comprometida em manter todos os postos de trabalho já existentes e apostar na requalificação, para atrair e reter talento, gerando emprego de qualidade e com perspetiva de futuro".

A Respol abriu 30 vagas para reforçar a sua equipa no Complexo Industrial de Sines, no âmbito do contrato de investimento para a construção de duas novas fábricas neste complexo. O objetivo é contratar 100 novos colaboradores até ao final de 2022.A empresa está à procura de einvestimento de 657 milhões de euros. A Repsol estima que a construção das fábricas fique concluída em 2025.O reforço da equipa não ficará por aqui. O objetivo é contratar 100 pessoas até ao final de 2022. "