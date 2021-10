EDP e Repsol unem-se para procurar investimentos em hidrogénio

As duas empresas já são parceiras no projeto Windfloat Atlantic, o primeiro parque eólico offshore flutuante da Europa continental, localizado ao largo da costa de Viana do Castelo. A multinacional espanhola detém uma participação de 13,6% no projeto, liderado pela Ocean Winds - uma joint venture criada pela EDPR e pela Engie. Outros projetos de produção de energia eólica, como os parques offshore de Inch Cape ou MORL, ambos no Reino Unido, foram também impulsionados por uma parceria entre as duas empresas.