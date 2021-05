Sonae quer ajudar a requalificar um milhão de profissionais na Europa

Reskilling 4 Employment (R4E) – "Requalificar para o Emprego"

requalificação de 1 milhão de profissionais desempregados ou em profissões de risco na Europa até 2025. A iniciativa será apresentada esta sexta-feira na Cimeira Social, no Porto



A Sonae é um dos promotores da nova iniciativa de formação europeia designada por. O objetivo é a



"O objetivo do projeto conjunto é requalificar um milhão de adultos na Europa até 2025", revela a Sonae num comunicado enviado às redações, notando que o "R4E vai ajudar a mobilizar instituições dos setores público, privado e social no sentido de alcançar esta meta". A empresa refere ainda que, "em pleno funcionamento, o projeto terá o potencial de requalificar e preparar para novas profissões até cinco milhões de pessoas até 2030".



Este valor corresponde a cerca de 25% das necessidades de requalificação na Europa, fruto das alterações que surgirão com a automação, a transição digital e a transição ecológica, refere a Sonae, adianta. Tendências que a pandemia de covid-19 veio acelerar.



"É um prazer anunciar a iniciativa R4E, que conta com projetos-piloto com múltiplas empresas e várias organizações parceiras em três países. O objetivo é simples: ajudar os trabalhadores no processo de requalificação para profissões mais necessárias, melhorando assim a vida das pessoas, reforçando a coesão social e promovendo a competitividade da Europa. Através deste novo programa, as empresas irão estabelecer parcerias com instituições nacionais e europeias, além de organismos públicos e privados. Temos o objetivo de tomar ações concretas para garantir que a Europa possui o capital humano para cumprir a transição ecológica e digital", afirma Paulo Azevedo, citado no comunicado.





No primeiro ano, o programa vai arrancar com projetos-piloto em três Estados-membros: Portugal, Espanha e Suécia. E, além da Sonae, vai contar com o apoio da AstraZeneca, Iberdrola, Nestlé, SAP, Telefónica e Volvo nesta primeira fase.