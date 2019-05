O que está em causa no “direito a desligar” do trabalho?

O debate está há ano e meio parado no Parlamento e o PS diz que quer agora avançar. Mas faltam dois meses para o final da sessão legislativa e as propostas que estão em cima da mesa ainda não reúnem consenso. Catarina Almeida Pereira, jornalista do Negócios, explica porquê.