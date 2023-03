Leia Também Salários não recuperam todas as perdas reais antes de 2025

No mês em que o salário mínimo subiu 7,8%, para 760 euros por mês, os salários declarados à Segurança Social subiram 8% (em termos nominais), segundo revelou a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, no Parlamento."Temos um aumento de 8% dos salários médios declarados à Segurança Social em janeiro de 2023, em comparação com janeiro de 2022", disse a ministra. É um aumento "sem precedentes" do ponto de vista de comparação anual, acrescentou Ana Mendes Godinho, que está a ser ouvida pelos deputados na Comissão do Trabalho.De acordo com os dados já divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), nesse mesmo mês de janeiro a inflação média a 12 meses, que é geralmente utilizada para comparar salários ou pensões, foi ligeiramente mais alta, de 8,2% Isto significa uma estagnação ou ligeira perda de poder de compra, embora de menor dimensão do que a que tem sido reportada pelo INE para os trimestres anteriores.De acordo com esses mesmos dados oficiais, que usam informação da Caixa Geral de Aposentações (CGA) e da Segurança Social, do setor público e privado, os salários reais caíram em média 5,2% no último trimestre No privado, que desconta sempre para a Segurança Social, os salários perdiam 4,1% em termos reais.Dados mais antigos relativos a novembro sobre as remunerações declaradas à Segurança Social apontavam, também, para perdas salariais superiores, de 4,1%.O acordo de rendimentos tem como referência aumentos de 5,1%, abaixo da inflação registada e esperada pelas principais instituições. Os aumentos da Função Pública basearam-se, em parte, nas metas deste acordo.