A McDonald’s vai aumentar em média cerca de 7% os salários dos trabalhadores e subir o salário de entrada para 800 euros, segundo o Eco.





A companhia pretende ainda, contratar 4 mil pessoas até junho, tanto para a rede existente de 195 restaurantes como para os cinco a oito novos restaurantes que deverão abrir este ano e criar 400 novos postos de trabalho.





O salário de entrada no McDonald’s fica 40 euros acima do salário mínimo (de 760 euros por mês) e o aumento de cerca de 7% estende-se a todas as funções de uma empresa que emprega 10 mil pessoas em Portugal.





"Em média, na totalidade das funções dos restaurantes McDonald’s em Portugal o aumento é de cerca de 7%" diz Sofia Mendonça, citada pelo Eco.



As remunerações declaradas à Segurança Social estavam a subir 8% em média em janeiro, segundo dados apresentados esta semana pela ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, no Parlamento.



O valor fica ainda assim aquém da inflação média de doze meses registada nesse mês, que foi de 8,2%, o que aponta para uma estagnação ou ligeira perda de poder de compra.