Pandemia elimina turnos a 773 mil trabalhadores

Os efeitos da crise pandémica, com o arrefecimento da economia, o layoff e o desemprego, provocaram uma inversão no crescimento do número de trabalhadores que fazem turnos.

Segundo o Jornal de Notícias, com base em dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), neste verão registou-se menos 773 mil pessoas que trabalharam em horários considerados fora do expediente. Um fenómeno que poderá até aumentar com as restrições do atual estado de emergência.

O trabalho por turnos diminuiu 7,6% em relação ao mesmo período do ano passado, depois de ter aumentado 31% entre 2011 e 2019. "É ainda maior a descida dos trabalharam ao serão (20,6%), à noite (27,6%), ao sábado (13,5%) e ao domingo (14%).

Entretanto, "há empresas a descontar as horas em que não podem ter porta aberta, aos sábados, domingos e feriados (menos 16 horas), nas folgas dos trabalhadores, sobrecarregando-os ainda com horas que têm de dar a mais durante a semana", denunciou Marisa Ribeiro, dirigente do CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços, em declarações ao mesmo jornal.