Paula Panarra: “O mercado de trabalho é cada vez mais global”

Depois da emergência, este é o momento de as empresas portuguesas se reinventarem, reforçando a aposta no digital. O mercado de trabalho será cada vez mais global, combinando o teletrabalho com presencial, diz Paula Panarra, diretora-geral da Microsoft Portugal.

Paula Panarra: “O mercado de trabalho é cada vez mais global”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.