Salário médio em Portugal é o décimo mais baixo da União Europeia

Portugal é país com o décimo salário anual bruto mais baixo da União Europeia, de acordo com um novo indicador revelado esta segunda-feira pelo Eurostat.





Os novos dados construídos a partir do Inquérito ao Emprego e do sistema de contas nacionais, e relativos a 2021, mostram que em média as pessoas que trabalham a tempo completo na União Europeia ganham em média 33,5 mil euros por ano.





Em Portugal, a média é de 19,3 mil euros, segundo dados solicitados ao Eurostat.







Os salários mais elevados estão no Luxemburgo (que com 72 mil euros mais do que duplica a média da União Europeia), na Dinamarca (63 mil euros) e na Irlanda (50 mil euros). Itália, Espanha, Malta ou Chipre também apresentam uma média mais alta do que Portugal.





O salário médio mais baixo é registado na Bulgária (10,4 mil euros ou um terço da média), na Hungria (12,6 mil euros) e na Roménia (13 mil euros). A Grécia também está entre os países com um salário médio mais baixo do que Portugal.





O salário médio em Portugal corresponde assim a 58% da média da UE e a 68% da média em Espanha.