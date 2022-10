Como “triturar” um orçamento e a credibilidade de um país em 40 dias

Avanços e recuos no “miniorçamento” de Liz Truss têm gerado desconforto dentro do Partido Conservador e ameaçam estabilidade das contas públicas do Reino Unido. Reversão de “quase todo” o plano veio trazer ainda mais incerteza económica.

Como “triturar” um orçamento e a credibilidade de um país em 40 dias









