Criação de emprego na Zona Euro abrandou no final de 2022

A criação de emprego na Zona Euro voltou a abrandar no último trimestre de 2022, ao crescer 1,5% face ao mesmo período do ano anterior. Já comparando com os três meses anteriores, o emprego acelerou ligeiramente no final do ano passado, ao avançar 0,4%.De acordo com a segunda estimativa do Eurostat sobre a evolução do PIB e do emprego na União Europeia (UE) e Zona Euro no quarto trimestre , divulgada nesta terça-feira, 14 de fevereiro, o emprego cresceu 1,5% em termos homólogos, com o ritmo de criação de emprego a abrandar face ao trimestre anterior. Entre julho e setembro, o emprego tinha aumentado 1,8%.O crescimento do emprego em termos homólogos tem vindo a travar desde o primeiro trimestre de 2022, quando atingiu um pico. Entre janeiro e março do ano passado, aumentou quase 3% na Zona Euro e na UE. Três trimestres depois, e associado também ao abrandamento da economia europeia (pela crise inflacionista e pelos efeitos da guerra na Ucrânia), o ritmo reduziu-se praticamente a metade.A conclusão na evolução em cadeia é semelhante. O emprego aumentou 0,4% na Zona Euro e na UE no quarto trimestre, acelerando ligeiramente face ao terceiro trimestre. Entre julho e setembro, a criação de emprego tinha crescido 0,3% na Zona Euro e 0,2% na UE. Depois do pico atingido no terceiro trimestre de 2021, a criação de emprego em cadeia caiu e tem oscilado entre valores muito perto da estagnação.Estes valores confirmam a leitura de que o mercado de trabalho está a perder força, tal como o Negócios escreveu recentemente Nos dados divulgados nesta terça-feira, o Eurostat inclui informação sobre a evolução da economia de mais estados-membros. Na primeira estimativa rápida, divulgada a 31 de janeiro, o gabinete de estatística europeu concluía que a economia da UE tinha crescido 0,1% e que a Zona Euro tinha estagnado (0%) no quarto trimestre face aos três meses anteriores.Na altura, o Eurostat tinha informação apenas de 12 Estados-membros ( Portugal incluído ). Agora, o gabinete tem dados de 22 Estados-membros (ainda faltam cinco: Estónia, Grécia, Croácia, Luxemburgo e Malta) mas a conclusão é a mesma: a Zona Euro estagnou mesmo no final do ano passado e a UE cresceu muito pouco (0,1%).No terceiro trimestre de 2022, o PIB cresceu 0,3% tanto na Zona Euro como na UE.O Eurostat mantém também a estimativa do crescimento anual da economia europeia em 2022: o PIB avançou 3,5% na Zona Euro e 3,6% na UE.