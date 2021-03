Desemprego de longa duração na Zona Euro pode crescer 38% no terceiro trimestre

Num estudo hoje divulgado, a Companhia de Seguro de Créditos (Cosec) revela um estudo do seu acionista, Euler Hermes, que estima que "durante 2021, o desemprego de longa duração na Zona Euro pode atingir, no terceiro trimestre, os 6,6 milhões, o que representa um aumento de cerca de 38% face ao que se verificava antes da pandemia de covid-19 (4,8 milhões), com expectativa de um ligeiro decréscimo para os 6,5 milhões no final do ano de 2021".Na mesma nota, a Cosec indicou que, "perante a expectativa de uma retoma económica lenta e gradual, a par de uma recuperação tímida dos mercados de trabalho da Zona Euro durante o próximo ano, existe um risco acrescido de que o choque cíclico no mercado de trabalho se torne estrutural, com os números do desemprego a se estabilizarem num nível elevado".De acordo com a mesma nota, a análise do acionista da Cosec "revela que, no total, há agora 13,7 milhões de desempregados na Europa, 1,8 milhões desde fevereiro de 2020, o início da pandemia", sendo que este último valor, embora considerável, "não tem em conta os 'desempregados invisíveis' -- os que não estão registados como desempregados junto das autoridades oficiais de cada país".Além disso, alerta a Cosec, é "também necessário considerar que -- e apesar da forte quebra no crescimento económico em todos os países -- o aumento expectável do desemprego foi significativamente atenuado pelos programas de apoio à preservação do emprego implementados pelos governos".De acordo com a empresa portuguesa, a "Euler Hermes estima que, só nas quatro maiores economias da Zona Euro, estes programas tenham protegido 25 milhões de postos de trabalho no imediato pós-pandemia".No comunicado, a Cosec aconselhou a que as empresas deem "prioridade à reintegração de trabalhadores cujos postos de trabalho foram assegurados por apoios governamentais em detrimento da contratação de novos trabalhadores, algo que se estima que comece a acontecer já no segundo trimestre de 2021".O estudo citado pela Cosec alertou ainda para o facto de que o impacto negativo de um problema de desemprego estrutural "não se refletirá apenas na capacidade produtiva das economias", prevendo-se "um aumento do descontentamento social perante a perceção de que, mesmo perante os primeiros sinais de recuperação, o apoio à criação de emprego não está a ser suficiente e eficaz para inverter os números".A Cosec recordou ainda um outro estudo, do BPI, outro dos seus acionistas, publicado no início deste mês, que revelou que, "no caso de Portugal, em janeiro deste ano, o impacto da pandemia fez aumentar a taxa de desemprego para 7,2%, contrariando a tendência de queda dos meses anteriores", correspondendo a "uma subida de 2,7% da população desempregada face ao período homólogo, que registava uma taxa de desemprego de 6,8% -- valores em linha com os verificados antes do surgimento da pandemia".