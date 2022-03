Desemprego desce para 6,8% na zona euro em janeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No início do ano, a taxa de desemprego baixou ligeiramente na zona euro, passando dos 7% registados em dezembro de 2021 para os 6,8%. Os números foram divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat, o gabinete de estatística da União Europeia. A taxa de desemprego também baixou ligeiramente na União Europeia, passando dos 6,3% em dezembro para 6,2%.

O Eurostat estimava que em janeiro estavam desempregadas 11,225 milhões de pessoas na zona euro e um total de 13,346 milhões na União Europeia. Comparando com o mês anterior, havia menos 214 mil desempregados na zona euro.

Leia Também Desemprego registado voltou a subir em janeiro pelo segundo mês consecutivo

Já na comparação homóloga, a descida destes números é significativa: em janeiro de 2021 a taxa de desemprego na zona euro fixava-se nos 8,3%. Há um ano, havia mais 2,117 milhões de pessoas desempregadas na zona euro.

Leia Também Emprego na zona euro aumenta 0,5% no quarto trimestre de 2021

A taxa de desemprego de Portugal em janeiro fixou-se nos 6%, abaixo da média da União Europeia e da zona euro.

As maiores taxas de desemprego no início deste ano eram encontradas na Grécia (13,3%) e de Espanha (12,7%). Já as taxas de desemprego mais baixas na UE eram visíveis na República Checa (2,2%), na Polónia (2,8%) e na Alemanha (3,1%).

Olhando especificamente para o desemprego jovem, abaixo dos 25 anos, estavam desempregadas 2,456 milhões de pessoas na União Europeia, 2,038 milhões na zona euro. A taxa baixou em janeiro para 13,9% na zona euro, face aos 14,2% do mês anterior. Portugal regista uma taxa de desemprego jovem de 10,8%, que desceu face ao mês anterior. Havia em Portugal um total de 67 mil jovens desempregados.

As taxas mais altas de desemprego jovem registavam-se na Grécia (31,4%), em Espanha (29,4%) e em Itália (25,3%). Já as taxas mais baixas são registadas na Alemanha (5,7%) e na República Checa (6,8%).