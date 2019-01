Draghi faz balanço do mandato: "Temos uma União Monetária mais forte do que em 2008"

Draghi: Great progress has been achieved since the crisis struck, but more work still needs to be done; and there is no alternative to a future where we will continue to work together to make our Economic and Monetary Union an even stronger engine of prosperity. #EUROat20 5/5 — European Central Bank (@ecb) 15 de janeiro de 2019





"Comunicar as nossas expectativas sobre o futuro da política [monetária], ao mesmo tempo que referimos as condições que poderiam justificar uma mudança no rumo dessa política, tem contribuído de forma bem sucedida para reduzir a incerteza à volta do que se espera que seja o caminho futuro da taxa de juro", explicou Draghi.Além disso, o BCE e o Parlamento Europeu começaram a colaborar mais, permitindo "mais oportunidades" de explicar as decisões tomadas, "o que é um pilar fundamental da legitimidade [do BCE]"."Uma vez que esta é a minha última audição neste plenário como presidente do BCE, deixem-me agradecer a todos pela forma como este processo foi guiado durante o meu mandato, pelas interações valiosas convosco e pela oportunidade que me deram de explicar as políticas do BCE", sublinhou Draghi.Mais de dez anos depois da crise, o líder do banco central considera ter vitórias na bagagem. "Em grande medida, nós temos uma União Monetária mais forte agora do que em 2008", garantiu, ressalvando logo de seguida que é preciso mais trabalho para completar a integração do euro de forma a que este fique mais resiliente face a uma futura crise.Olhando para o futuro, Draghi aconselha os líderes europeus a aproveitarem este tempo de bonança para completar a arquitetura da Zona Euro. "Aumentar a resiliência da União irá também fortalecer a transmissão da política monetária em futuras recessões. A resiliência depende da capacidade da Zona Euro de usar uma série de instrumentos de políticas envolvendo a política monetária, a orçamental, a prudencial e os instrumentos estruturais", explicou o italiano.



Esse cenário de piores condições macroeconómicas pode estar para breve, tal como o BCE já sinalizou. Os recentes desenvolvimentos económicos da Zona Euro "têm sido mais fracos do que o esperado e as incertezas, principalmente relacionadas com fatores globais, mantêm-se proeminentes", admitiu Draghi.



Um contexto que leva o presidente do BCE a dizer que "não há espaço para complacência" e que continua a ser necessária uma "quantidade significativa" de estímulos monetários a médio prazo, ainda que tenha terminado com o programa de compras de dívida pública no final de 2018.



"Decidimos acabar com as compras líquidas [de dívida pública] em dezembro do ano passado, confiantes de que vai continuar a convergência sustentada da inflação em torno do nosso objetivo", justificou o presidente do banco central.





No entanto, recordando a necessidade que o BCE teve de adaptar a sua política nas duas últimas décadas, Mario Draghi deixou um compromisso. "Continuaremos a fazê-lo se e quando for necessário", garantiu, prometendo flexibilidade na sua atuação até ao final do mandato que termina no fim deste ano.

O jornalista em Estrasburgo, a convite do Parlamento Europeu.