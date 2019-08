Elisa Ferreira: De regresso a Bruxelas leva na mala experiência na supervisão bancária

António Costa escolheu Elisa Ferreira para comissária europeia. A economista já desempenhou vários cargos políticos dentro e fora de Portugal.





Entre 2002 (após a queda do Governo) e 2004, foi deputada pelo Partido Socialista, tendo posteriormente partido para o Parlamento Europeu, desempenhando o papel de eurodeputada até 2016. Durante o período em que esteve em Bruxelas e Estrasburgo trabalhou no projeto da união bancária até ter regressado a Portugal para o Banco de Portugal. Elisa Ferreira assumiu em 2017 o pelouro da supervisão, passando a ter um papel-chave nos principais dossiês da banca. A economista vai agora desempenhar funções na Comissão Europeia, tendo sido a escolha de António Costa para comissária portuguesa. Elisa Ferreira vai agora trabalhar diretamente com Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, sendo que a pasta que lhe será atribuída ainda não é conhecida. Será a presidente eleita da Comissão Europeia que comunicará a pasta atribuída à futura comissária portuguesa. Paulo Rangel, eurodeputado do PSD, admite que à portuguesa seja destinada uma "boa pasta como a Economia, o Ambiente ou Desenvolvimento Regional", áreas em que Elisa Ferreira já trabalhou.

Natural do Porto, assumiu aos 40 anos o cargo de ministra do Ambiente, no Governo liderado por António Guterres. Foi o seu trabalho na requalificação do Vale do Ave que lhe abriu as portas da política. Elisa Ferreira liderou, no segundo Executivo de Guterres, o Ministério do Planeamento.