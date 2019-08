"Na sequência da indicação do seu nome para integrar a próxima Comissão Europeia e tendo em consideração as habituais aprovações oficiais, Elisa Ferreira exercerá as suas funções de vice-governadora do Banco de Portugal enquanto o processo de nomeação para o executivo europeu o permitir," respondeu fonte oficial do banco, ao Negócios, sem esclarecer que momento exato será este. A nova comissão, liderada por Ursula von der Leyen, deverá tomar posse a 1 de novembro.Assumindo que Elisa Ferreira fica com o lugar de comissária e que sai mesmo do banco, até à nomeação de um novo vice-governador para a substituir, o governador utilizará os seus poderes para redistribuir competências no conselho de administração."Entre o momento da saída de Elisa Ferreira e a nomeação de novo vice-governador (ou vice-governadora), o governador utilizará os mecanismos normais de atribuição de competências pelos membros do conselho de administração do Banco de Portugal", respondeu a mesma fonte.Tal como o Negócios já noticiou, o atual Governo já não vai nomear ninguém para substituir Elisa Ferreira , devido à proximidade das eleições legislativas, agendadas para 6 de outubro. Do mesmo modo, ficará por preencher a vaga deixada pelo administrador Hélder Rosalino, cujo mandato termina em setembro. Os lugares de vice-governador e de administrador do Banco de Portugal são escolhidos por proposta do governador, mas são nomeados pelo Conselho de Ministros.