Feriado extra em outubro rende 560 milhões de euros ao Reino Unido

O governo do Reino Unido está a pensar introduzir um feriado extra na pausa escolar de outubro, com o objetivo de estender a temporada turística e compensar parte das perdas provocadas pela pandemia de covid-19.

O conhecido economista Douglas McWilliams, que pertence ao "Centre for Economics and Business Research (CEBR)", estima ao jornal The Guardian que a data adicional no calendário deste ano, que eclipsou os dois feriados de maio, poderia dar um estímulo de 500 milhões de libras (560 milhões de euros) à economia do país.

"Este ano é bem provável que o aumento dos gastos [no retalho, na hotelaria e na restauração] num feriado extra, após um período de abstinência forçada, seja o dobro do habitual, totalizando 440 milhões de libras. Poderia ainda haver um estímulo do turismo na economia com um adicional de 50 milhões. Portanto, seria um estímulo aproximado de 500 milhões por dia", calcula o economista.





O PIB do Reino Unido contraiu 2% no primeiro trimestre do ano, o pior desempenho desde a crise financeira, aproximando-se daquela que poderá ser a maior recessão em mais de 300 anos. Apesar de as medidas de confinamento só terem sido impostas a 23 de março, os efeitos foram devastadores para a economia que já vinha sendo penalizada por meses de incerteza em torno do Brexit.