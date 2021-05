Presidente do Banco de Inglaterra diz que comprar criptomoedas é perder dinheiro

O presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, enviou um importante alerta para os que investem em criptomoedas: "Comprem apenas se estiverem preparados para perder todo o dinheiro".

Em resposta a uma pergunta sobre estabilidade financeira, Bailey disse que o banco central está bem posicionado para responder a quaisquer ameaças que possam surgir. No entanto, criticou o termo criptomoeda e aproveitou a oportunidade para minimizar a crescente popularidade do ativo digital.

"Cripto e moeda são duas palavras que não combinam para mim", disse em conferência de imprensa na quinta-feira. "Não têm valor intrínseco."

Bailey há muito tempo critica os criptoativos, e os seus comentários seguem mais um período de excessos especulativos num mercado que Nouriel Roubini descreveu como a "mãe de todas as bolhas".







Enquanto no passado, biliões de dólares em estímulos de governos e bancos centrais teriam levado os receosos com a inflação a uma corrida ao ouro e os aventureiros rumo às ações arriscadas, desta vez a enxurrada de dinheiro está a inundar o mercado de criptomoedas. Até impulsionou o preço de tokens digitais, que antes eram considerados uma piada, como a Dogecoin.

No mês passado, o BOE disse que vai trabalhar com o Tesouro do Reino Unido para avaliar a possível criação de uma moeda digital do banco central britânico, em linha com autoridades da China à Suécia que exploram o próximo grande passo no futuro do dinheiro. Se aprovada, a moeda digital do Reino Unido coexistiria com o dinheiro em espécie e depósitos bancários, em vez de substituí-los, disseram.