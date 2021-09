Mário Centeno defende BCE “ainda mais conservador” a reagir à inflação

Mário Centeno, governador do Banco de Portugal e membro do Banco Central Europeu (BCE), afirma em entrevista à cadeia televisiva norte-americana CNBC que o banco central precisa der ser "ainda mais conservador" na forma como reage à inflação.

Ao longo dos últimos meses a inflação tem vindo a subir na Zona Euro. Em agosto, o índice de preços no consumidor atingiu um máximo de dez anos, registando um aumento de 3% face ao mesmo mês de 2020. No mês anterior, a inflação já havia registado um aumento de 2,2%.

Perante estes números, Centeno indica que existem algumas "questões transitórias". "Já fomos enganados por algumas notícias sobre a inflação no passado, que nos levaram a agir de forma errada, portanto não queremos, definitivamente, cometer o mesmo tipo de erros desta vez", frisa Centeno.

"Precisamos de ser muito - diria ainda mais - conservadores na forma como abordamos esta questão", indica Mário Centeno nesta entrevista.