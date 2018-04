PD mostra disponibilidade para negociar governo com o 5 Estrelas

Reviravolta ou, pelo menos, reviravolta. O PD pós-Renzi está disponível para dialogar com o Movimento 5 Estrelas de Luigi Di Maio para tentar encontrar uma solução governativa capaz de retirar Itália do bloqueio político vigente.





A garantia foi dada esta terça-feira, 24 de Abril, por Maurizio Martina (na foto), o secretário-geral interino do PD que substitui interinamente Matteo Renzi na liderança do partido de centro-esquerda.