Merkel anuncia que não vai interferir na escolha de novo líder da CDU

Depois de em 2018 ter sido determinante para a eleição da sua protegida Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) como líder da CDU (centro-direita), desta feita Angela Merkel assegura que não irá ter qualquer interferência no processo de escolha do próximo presidente dos democratas-cristãos alemães.





A chanceler Merkel anunciou, esta quarta-feira, em conferência de imprensa, que não vai "interferir na questão de quem irá liderar a CDU no futuro ou de quem será candidato a chanceler".





Merkel foi determinante para assegurar a vitória de AKK na disputa interna realizada em fevereiro de 2018, dizendo publicamente considerar que a ex-líder do governo do Estado federado do Sarre seria a melhor escolha para liderar os destinos da CDU.

AKK é também conhecida por "mini Merkel", o que mostra bem a importância que a chanceler teve para Kramp-Karrenbauer chegar à chefia dos conservadores germânicos.





A chanceler muda agora de postura numa fase em que crescem de tom as críticas à atuação de AKK como líder e à própria governação de Merkel, sobretudo devido à falta de coesão no governo de coligação com o SPD e à quebra dos democratas-cristãos nas sondagens e atos eleitorais recentes.





No passado dia 10 de fevereiro, AKK anunciou a demissão da liderança da CDU e ainda que não será candidata nas eleições gerais previstas para 2021, embora tenha também dito que permanecerá como ministra da Defesa.





Um anúncio feito depois de ter sido eleito um primeiro-ministro liberal no Estado da Turíngia (Thomas Kemmerich) com o apoio da CDU e da extrema-direita (AfD, Alternativa para a Alemanha), o que rompeu o cordão-sanitário imposto pelos partidos moderados à AfD.



Os cinco potenciais candidatos à liderança da CDU

Até agora apenas existe um candidato oficial à eleição interna que deverá ser disputada no próximo verão: Norbert Röttgen, atual presidente do comité parlamentar de Negócios Estrangeiros do Bundestag (câmara baixa do parlamento germânico). Para além de Röttgen, são também apontados como prováveis pretendentes à liderança os dois candidatos derrotados por AKK e que são rostos da ala mais conservadora do partido, o ministro da Saúde, Jens Spahn, e o antigo rival de Merkel, Friedrich Merz.





Também o atual líder do estado da Renânia do Norte-Vestefália, Armin Laschet, e o próprio ministro da Economia e braço direito da chanceler, Peter Altmaier, são apontados como possíveis candidatos.