Röttgen anuncia candidatura surpresa à liderança do partido de Merkel

Já é conhecido o nome do primeiro candidato oficial à liderança dos democratas-cristãos (CDU) da Alemanha. Trata-se de Norbert Röttgen, atual presidente do comité parlamentar de Negócios Estrangeiros do Bundestag (câmara baixa do parlamento germânico).





Röttgen é advogado e deputado desde 1994, tendo sido ministro do Ambiente entre 2009 e 2012. Em conferência de imprensa realizada na manhã desta terça-feira, Röttgen explicou que se candidata por pretender afirmar a CDU como "o partido do centro", justificação que se posiciona para dar seguimento ao perfil moderado defendido pela própria Merkel.