Partido de Merkel escolhe novo líder a 25 de abril

A CDU, partido da chanceler alemã Angela Merkel, vai realizar um congresso extraordinário a 25 de abril para escolher um novo líder, avança esta segunda-feira a Bloomberg.

A CDU sofreu uma pesada derrota este domingo em Hamburgo, com o pior resultado de sempre nas eleições estaduais em Hamburgo alcançando apenas 11,2%, ficando atrás do SPD e dos Verdes.

A liderança da CDU tornou-se uma questão em aberto este mês quando Annegret Kramp-Karrenbauer, conhecida por AKK, indicou que se demitia da liderança do partido após ter sido desautorizada pela estrutura local da CDU na Turíngia, que apoiou no estado de Turíngia um Executivo dos liberais liderados por Thomas Kemmerich, que também contou com os votos da extrema-direita, a AfD (Alternativa para a Alemanha), sobre a qual havia um "cordão sanitário" no sistema político alemão até ao momento.



AKK reagiu demitindo-se da liderança do partido, mantendo, no entanto, o cargo de ministra da Defesa.