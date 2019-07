Merkel escolhe AKK para substituir Von der Leyen no governo alemão  

Angela Merkel escolheu a sua sucessora na CDU e potencial futura chanceler alemã para substituir Ursula Von der Leyen no ministério da Defesa alemão.

A nova ministra, que é conhecida pelas iniciais do seu nome, AKK, é uma aliada de Merkel e foi a escolhida para liderar a CDU, o que a coloca bem posicionada para liderar um próximo governo da maior economia europeia.

Esta escolha foi vista com surpresa em Berlim, pois eram outros os nomes mais falados para ocupar o lugar deixado vago por Ursula Von der Leyen, que ontem recebeu o "ok" do Parlamento Europeu para liderar a Comissão Europeia.

Diz a Reuters que o atual ministro da Saúde, Jens Spahn, era o favorito para ficar com a pasta da Defesa.

Uma das fragilidades que têm sido apontadas a AKK é a sua escassa experiência governativa, que pode agora ser suprimida com a chegada ao Governo de Merkel com uma pasta relevante. Entre 2011 e 2018 AKK liderou o governo regional do pequeno estado do Sarre.

Contudo, segundo a Bloomberg, a política alemã de 56 anos pode ter recebido um "presente envenenado", já que as forças armadas alemãs apresentam uma escassez de fundos e equipamentos obsoletos, com helicópteros que não podem voar e submarinos que não navegam.

"Quando se quer mostrar liderança não se pensa no risco, apenas se aceita o cargo", disse Ralph Brinkhaus, um político de topo da CDU, numa entrevista à ZDF.

A sucessora de Merkel na CDU já cometeu uma série de gafes desde que assumiu a liderança do partido em dezembro passado, o que tem levantado dúvidas sobre a sua capacidade para assumir o cargo de chanceler.