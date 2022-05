Ministro alemão das Finanças pede contenção na despesa pública

Christian Lindner.





A suspensão das regras europeias para o défice e a dívida não deve servir de desculpa aos Estados-membros para manterem políticas mais relaxadas de despesa pública, avisa o ministro alemão das Finanças,Em declarações ao Financial Times este fim de semana, o responsável faz um apelo à disciplina orçamental. "O facto de os Estados-membros agora poderem desviar-se do Pacto de Estabilidade e Crescimento não significa que realmente o devam fazer", disse Lindner ao jornal britânico. O Pacto de Estabilidade e Crescimento, que define as regras orçamentais da União Europeia, foi suspenso no início da pandemia covid-19, para permitir a resposta dos países à recessão económica.As regras deveriam ser reintroduzidas no início do próximo ano, mas a guerra na Ucrânia e o aumento dos preços da energia poderá levar a um novo adiamento para 2024. O executivo comunitário deverá apresentar já esta semana a proposta. De acordo com as regras do PEC, os Estados-membros devem apresentar um défice abaixo dos 3% do PIB e uma dívida de 60% do PIB. Mas há países que defendem uma alteração das regras, em concreto do ritmo de redução da dívida que se encontra acima daquele tecto.O ministro das Finanças da Alemanha indicou que se opõe à alteração do quadro orçamental europeu, afirmando que a "decisão de prorrogar a cláusula de escape não deve ser visto como um precedente ou prelúdio para a alteração das regras orçamentais".