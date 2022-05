Bruxelas vai propor prolongar suspensão das regras orçamentais até 2024

A Comissão Europeia irá propor que a suspensão das regras do Tratado Orçamental seja prolongada até final do próximo ano, avança esta quinta-feira a Reuters citando fontes próximas do tema.A posição de Bruxelas deve-se à incerteza económica e ao forte abrandamento económico provocado pela invasão da Ucrânia, referem as mesmas fontes.As regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento foram suspendidas no início da pandemia de covid-19, em 2020, por forma a permitir margem de manobra aos governos para implementar medidas de apoio económico para mitigar o impacto da pandemia.Esta suspensão deveria findar no final deste ano, mas os novos riscos para a economia devido à guerra na Ucrânia e à escalada dos preços, em particular na energia e bens alimentares, deverá levar a Comissão a rever esta data.A Comissão acredita que estão reunidas "as condições para manter a cláusula de excepção em 2023 e desativá-la em 2024". Esta posição será transmitida por Bruxelas numa comunicação na próxima segunda-feira, referiram as fontes.Bruxelas reviu em forte baixa as previsões de crescimento da Zona Euro para este ano dos 4%, estimados em fevereiro, para 2,7%.