Negociações para formar Governo na Alemanha arrancam com encontro entre Liberais e Verdes

As negociações para formar Governo na Alemanha começam esta sexta-feira, depois do impasse criado pelos resultados das eleições de domingo. Com uma vitória curta, o SPD tenta um acordo com os liberais e Verdes, assim como a CDU, que pode ainda converter a derrota eleitoral numa vitória em função dos apoios que conseguir.



Como nenhum partido conquistou maioria no Parlamento alemão (apesar de o SPD ter ficado à frente da CDU, com 26% dos votos), as próximas semanas serão determinantes para se decidir o futuro político da Alemanha. No entanto, a sucessão de Angela Merkel no cargo de chanceler não deverá ser breve e é previsível que as negociações se arrastem durante meses.



Para acelerar o processo, os liberais e os Verdes reúnem-se esta sexta-feira começar a negociar. Com quase 25% dos votos conseguidos em conjunto, é quase certo que o novo Governo alemão contará com a presença destes dois partidos. Resta saber quem vai liderar a coligação: o SPD de Olaf Scholz ou a CDU de Armin Laschet.



Uma das possibilidades resolver o imbróglio é a chamada "coligação semáforo", dada a cor dos partidos. Essa hipótese implicaria um acordo entre o SPD (cuja cor oficial é o vermelho), os liberais do FDP (amarelo) e os Verdes. Outra solução é conhecida por "coligação Jamaica": CDU (cor preta), com os liberais e os Verdes.



Em cima da mesa para um eventual acordo entre os liberais e Verdes com um dos dois partidos que tiveram mais votos nas eleições irão estar metas mais ambiciosas para combater as alterações climáticas, a aceleração da digitalização, a realização de reformas sociais e aumento do salário mínimo.



No próximo domingo, dia 3, os liberais do FDP reúnem-se à tarde com o SDP de Olaf Scholz e à noite com a CDU de Armin Laschet. Para o mesmo dia, está também agendado o início das negociações entre o SPD e os Verdes.





As negociações podem durar várias semanas, mas Olaf Scholz está convicto de que o novo Governo poderá vir a ser formado até ao Natal. Enquanto não for encontrada uma solução para garantir a governabilidade do país, a ainda chanceler Angela Merkel deverá continuar a governar a Alemanha.