Primeiro-ministro considera “lamentável” caso “Qatargate”

O primeiro-ministro considerou "lamentável" o caso de suspeita de corrupção que envolve a agora ex-vice-presidente do Parlamento Europeu, a grega Eva Kaili, que perdeu o mandato esta terça-feira.





"É um lamentável caso que foi agora conhecido", declarou António Costa em resposta aos deputados André Ventura, do Chega, Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda e Rui Tavares do Livre, que questionaram o primeiro-ministro sobre o chamado "Qatargate" que envolve vários elementos do Parlamento Europeu, incluindo a vice-presidente que foi detida.





O primeiro-ministro frisou que "é algo que nos deve preocupar a todos", lembrando que Portugal "é parte da Convenção Europeia do combate à corrupção" e que quando era ministro da Administração Interna a União Europeia "adotou, no mandado de detenção, o combate à corrupção".





Leia Também Parlamento Europeu demite Kaili que alega inocência

António Costa elogiou a posição adotada pela presidente do Parlamento de Estrasburgo, Roberta Metsola, que assumiu "fúria, raiva e tristeza" com o caso de corrupção que envolve membros daquela assembleia, avisando que o PE e a "democracia europeia estão sob ataque".



A responsável pela instituição deixou a garantia de que o Parlamento Europeu fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que aqueles para quem "um saco de dinheiro vale o risco" sejam apanhados.