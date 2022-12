Parlamento Europeu demite Kaili que alega inocência

Leia Também Eva Kaili, a deusa helénica com pés de barro





Leia Também “Qatargate”, o ataque à democracia europeia Michalis Dimitrakopoulos, afirma que Kailis se declara inocente e nega ter recebido dinheiro. "[Eva Kaili] não tem nada a ver com o financiamento do Qatar, nada, explicitamente e inequivocamente. Essa é a posição dela", disse Dimitrakopoulos ao canal de televisão grego OPEN.

Eva Kaili, vice-presidente do Parlamento Europeu que foi detida num caso que envolve suspeitas de corrupção relacionadas com o Qatar, viu o seu mandato chegar ao fim na instituição.O Parlamento Europeu (PE) realizou esta terça-feira um procedimento de voto para a expulsão da deputada grega que foi aprovado com 625 votos a favor, um contra e duas abstenções, "representando uma dupla maioria de dois terços dos votos expressos e uma maioria dos deputados que compõem o Parlamento", revela a instituição em comunicado.Ainda durante a tarde de hoje, o Parlamento vai realizar um debate sobre as suspeitas de corrupção do Qatar e "a necessidade mais ampla de transparência e responsabilização nas instituições europeias", pode ler-se no documento. Já na quinta-feira será votada uma resolução sobre o tema.A Conferência dos Presidentes, que junta a presidente do PE, Roberta Metsola, e os líderes dos grupos políticos com assento parlamentar, adotou ainda uma declaração em que ressalva a mensagem já transmitida por Metsola no discurso desta segunda-feira. "O Parlamento Europeu vai iniciar um processo interno de reforma para assegurar que a transparência e a responsabilidade são reforçadas" e se tornam firmes e rigorosas.O advogado da agora ex-vice-presidente do PE,