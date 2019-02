Reino Unido deverá participar nas eleições europeias se houver atrasos no Brexit

O adiamento da data de saída do Reino Unido da UE, previsto para 29 de março, é uma das opções que estão a ser consideradas pela Comissão Europeia.

O Reino Unido deverá participar nas próximas eleições europeias, de 26 de maio, se o Brexit for adiado além dessa data, de acordo com um parecer jurídico do Parlamento Europeu a que o Der Spiegel teve acesso e citado pela agência Lusa.