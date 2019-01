O parlamento britânico aprovou a emenda apoiada pela primeira-ministra que obriga à substituição do backstop para a fronteira irlandesa por "disposições alternativas. Theresa May regressa a Bruxelas para renegociar um acordo revisto com base em premissa até aqui rejeitadas pela UE.

conservador Graham Brady que obriga à substituição do backstop para a fronteira irlandesa por "disposições alternativas".

Esta votação permite à primeira-ministra May manter em cima da mesa o acordo de saída negociado com Bruxelas, e chumbado com estrondo há duas semanas pelo parlamento britânico, com alterações ao mecanismo de salvaguarda para evitar uma fronteira rígida entre as duas Irlandas exigido pelos líderes europeus e que, se acionado, mantém o Reino Unido numa união aduaneira com a UE até ser negociado um acordo comercial entre os dois blocos.

Por sua vez, a UE sempre disse que o backstop é indispensável e que sem o mesmo não há acordo possível. Além de que o acordo fechado com Londres não é renegociável. Como tal, agora Theresa May terá de apelar aos líderes europeus para apagarem as suas linhas vermelhas e, por agora, os sinais não são positivos. Lgo após ser conhecida a votação, um



Esta terça-feira, os líderes dos países do sul da UE firmaram uma declaração conjunta em que rejeitam a renegociação dos termos do divórcio acordados com Londres. E depois de uma conversa telefónica que decorreu esta tarde entre May e o presidente da Comissão Europeia, uma fonte citada pela Bloomberg adiantou que Jean-Claude Juncker avisou que não existe margem para reabrir a negociação.

Já perto das 21:00, quando foi anunciado o resultado da votação da última emenda, Theresa May fez uma curta declaração no parlamento em que notou existir uma "maioria" parlamentar que apoia o acordo de saída "com mudanças ao backstop" e que rejeita um Brexit sem acordo. May disse ainda que agora é o momento de voltar a dialogar com a UE para encontrar uma solução capaz de receber apoio maioritária na Câmara dos Comuns.



É uma espécie de regresso à casa de partida com passagem obrigatória por Bruxelas. Theresa May conseguiu levar avante a intenção de renegociar um acordo com a União Europeia, mas corre o risco de ficar presa no impasse decorrente da difícil conciliação das linhas vermelhas traçadas em Londres e Bruxelas.Com o voto favorável de 317 deputados e contra de 301 parlamentares, a Câmara dos Comuns aprovou a emendaporta-voz do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, frisou que "o backstop faz parte do acordo de saída" e que o mesmo "não é renegociável".(Notícia em atualização)