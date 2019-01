Brexit: Juncker assegura que acordo de saída não será renegociado

O presidente da Comissão Europeia reiterou a mensagem já ontem enviada por Bruxelas de que os termos do divórcio previamente acordados com Londres não poderão ser sujeitos a renegociação.

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, garantiu hoje que o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) não será renegociado, apesar da intenção de Londres de renegociar a cláusula de salvaguarda da fronteira irlandesa.





Intervindo no início do debate dedicado ao ‘Brexit’ na mini-sessão plenária do Parlamento Europeu, em Bruxelas, Jean-Claude Juncker vincou que o acordo alcançando entre Bruxelas e Londres em novembro, e endossado pelos chefes de Estado e de Governo dos 27 em 25 de desse mês, mantém-se "o melhor e único possível".