Theresa May promete demitir-se caso acordo de saída seja aprovado

(Comité 1922) tinha como objetivo

apresentar a Bruxelas um plano alternativo até essa data ou

Theresa May comprometeu-se com os deputados do seu partido a demitir-se caso o acordo de saída firmado com a União Europeia seja aprovado pelo Parlamento britânico. A informação foi avançada por vários órgãos de comunicação social e confirmada pelo deputado James Cartlidge à saída da reunião entre a primeira-ministra e os conservadores."Temos de aprovar o acordo [de saída da União Europeia] e concretizar o Brexit", disse May aos deputados do seu partido, de acordo com um comunicado enviado por Downing Street às redações e que é citado pela Reuters. "Estou preparada para abandonar este cargo mais cedo do que eu queria para fazer o que é certo para o nosso país e o nosso partido", disse a primeira-ministra.No discurso aos deputados conservadores, Theresa May reconheceu o "desejo de uma nova estratégia e uma nova liderança na segunda fase de negociações do Brexit" e disse que não iria impedir esse caminho. É esta promessa feita ao seu partido que May espera ser suficiente para ver o acordo que negociou com Bruxelas aprovado no Parlamento de forma a que a saída seja "suave e ordeira".A reunião com o grupo parlamentar dos conservadorespromover uma terceira votação do acordo de saída, cujo conteúdo foi rejeitado já por duas vezes. Londres tem até dia 29 de março (sexta-feira) - a data que anteriormente tinha sido definida para a "saída oficial" - para aprovar o acordo caso queira concretizar o Brexit ordenado a 22 de maio, antes das eleições europeias.A exigência foi feita pelos líderes europeus na semana passada e caso não seja concretizada levará a uma saída desordenada a 12 de abril. Mas nesse cenário Londres poderia aindapedir um longo adiamento da saída.Apesar deste passo dado por Theresa May, continua a ser incerto quando, como ou se o Reino Unido vai mesmo sair da União Europeia. Hoje ao final da tarde estão marcadas votações indicativas no Parlamento britânico - que tomou as rédeas do processo - com várias possibilidades em cima da mesa. O desfecho dependerá agora de como os deputados conservadores vão reagir a esta decisão da primeira-ministra britânica.

Longe de garantida a aprovação do acordo de saída, Theresa May beneficia agora de uma conjuntura diferente comparativamente aos dois momentos em que o parlamento chumbou o tratado jurídico que enquadra legalmente a saída.





Com a possibilidade de uma extensão longa do artigo 50.º no horizonte, os deputados conservadores favoráveis ao Brexit (incluindo os chamados "brexiters" e também os "hard brexiters") estão agora mais recetivos a conferir apoio ao acordo de saída de May numa opção pelo mal menor que essa via representaria relativamente à incerteza inerente a um adiamento prolongado da saída da UE.