Parlamento britânico volta a chumbar todas as alternativas ao Brexit

O parlamento britânico chumbou, esta segunda-feira, as quatro moções que se apresentavam como alternativas para a saída do Reino Unido da União Europeia. Na Câmara dos Comuns, o plano para um segundo referendo foi o que reuniu mais votos mas deputados rejeitaram todas as opções para um melhorado Brexit, refere a Sábado

A moção C, de Ken Clarke, que indicava que o governo de Theresa May deveria negociar uma "união aduaneira permanente e abrangente com a UE" no acordo de saída, foi a que esteve mais perto de ser aprovada - com 273 votos a favor e 276 contra.

A moção D, do mercado comum 2.0, foi chumbada com 261 votos a favor e 282 votos contra. Propunha um modelo semelhante ao de países como a Noruega, com a entrada do Reino Unido na Associação de Comércio Livre Europeu (EFTA) e na Área Económica Europeia (EEA). Nick Boles, o seu autor, anunciou a demissão do Partido Conservador após o chumbo da moção no parlamento: "Falhei. Falhei porque o meu partido se recusa a fazer compromissos. Lamento anunciar que já não posso sentar-me com este partido".





De todas as propostas com alternativas ao Brexit, a que reuniu mais votos a favor foi a de um segundo referendo. A moção E, que propunha um voto de confirmação público independentemente do acordo aprovado por deputados, recebeu 280 votos a favor e 292 votos contra.A última das moções, a G, passava por um pedido de extensão para a saída do Reino Unido da União Europeia por parte do seu governo. Caso Bruxelas não aceitasse, os deputados votariam entre uma saída sem acordo ou a revogação do Artigo 50.º do Tratado de Lisboa. Esta era a única das propostas que ainda não havia sido votada e foi a que sofreu a maior derrota: 191 votos a favor, 292 votos contra.O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, classificou os resultados de "desilusão" mas relembrou os deputados de que o antigo acordo de Theresa May sobre o Brexit já foi rejeitado três vezes. "Se ela pode ter três hipóteses, então eu sugiro que a Câmara também possa considerar estas hipóteses outra vez, num debate na quarta-feira".

Na passada quarta-feira, recorde-se, as oito moções com alternativas ao acordo de saída foram chumbadas no parlamento britânico. Nessa altura, também a da união aduaneira foi a que este mais perto de passar – e hoje esperava-se que talvez tivesse luz verde, o que não aconteceu por pouco.



Na sexta-feira, 29 de março, o acordo de saída de May - desta vez sem a declaração política sobre a relação futura entre o Reino Unido e a União Europeia - foi chumbado pela terceira vez.