UE ameaça Bielorrússia com mais sanções se aceitar armas nucleares

A União Europeia ameaçou este domingo a Bielorrússia com sanções, depois de o presidente russo ter sinalizado que se prepara para colocar armas nucleares táticas neste território. A NATO considerou a retórica de Vladimir Putin "perigosa e irresponsável".





No sábado, o presidente russo anunciou que ia colocar armas nucleares táticas na Bielorrúsia e que já tinha equipado dez aviões com este objetivo. Este é visto como um passo relevante desde o início de conflito, embora Putin também tenha dito que não iria violar as promessas de não proliferação de armas nucleares.



Este domingo, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell (na foto), disse que a União Europeia está pronta para adotar novas sanções contra a Bielorrússia se o país aceitar no seu território armas nucleares russas.

#Belarus hosting Russian nuclear weapons would mean an irresponsible escalation & threat to European security. Belarus can still stop it, it is their choice.



The EU stands ready to respond with further sanctions.