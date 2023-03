Kiev pede reunião urgente da ONU para travar "chantagem nuclear" russa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Ucrânia pediu este domingo uma reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e o fim da "chantagem nuclear" da Rússia, depois de o Kremlin ter anunciado a colocação de armas nucleares na Bielorrússia.





"A Ucrânia espera ações efetivas para combater a chantagem nuclear do Kremlin por parte do Reino Unido, China, Estados Unidos e França", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, num comunicado.





"Exigimos que uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança das Nações Unidas seja imediatamente convocada para esse fim", acrescentou a diplomacia ucraniana no comunicado, pedindo ao G7 (o grupo das sete economias mais desenvolvidas) e à União Europeia para pressionarem a Bielorrússia, ameaçando-a com "sérias consequências" se aceitar a imposição russa.





No sábado, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que o seu país vai colocar armas nucleares táticas no território da Bielorrússia, país aliado e que tem servido de porta de entrada para a invasão da Ucrânia.





Para Putin, a decisão foi motivada pelo desejo de Londres de enviar munições de urânio empobrecido para a Ucrânia, como foi recentemente anunciado por uma fonte oficial britânica.





O Presidente russo ameaçou também usar este tipo de munições se Kiev as vier a receber.