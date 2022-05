Boris Johnson discursa hoje no parlamento ucraniano. Petróleo alivia. Ouro no vermelho

07h41

Europa aponta para arranque de sessão no verde

Os futuros negociados sobre o "benchmark" europeu apontam para que as sessões nas principais praças do bloco arranquem no verde, à medida que os investidores digerem a possibilidade de uma política monetária "falcão" ser adoptada pelos principais bancos centrais do mundo.

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 seguem a subir cerca de 1%.

Os investidores estão a fazer contas, equacionando se tais medidas restritivas não irão abrandar a economia global. Esta incerteza é agravada pelos confinamentos contra a covid-19 na China e a guerra na Ucrânia que por sim já são um risco de abrandamento económico.

Esta terça-feira foi a vez do banco central australiano subir as taxas de juro, pela primeira vez desde 2010, muito mais para lá do esperado, provocando um aumento nos juros da dívida soberana, tendo a yield das obrigações australianas a três anos renovado máximos de 2014.

Esta quarta-feira é a vez da Reserva Federal norte-americana se reunir durante dois dias, com o mercado a apostar na maior subida das taxas de juro desde o ano 2000.

Na Ásia, o Kospi da Coreia do Sul caiu 0,2%. Em Hong Kong, o Hang Seng valorizou 0,24% e Xangai somou 2,41%. No Japão as bolsas estiveram fechadas.