Bússola da guerra aponta para mais sanções à Rússia

Vladimir Putin quer reforçar o seu poder militar na Ucrânia para negociar numa posição de força. O governo ucraniano joga em várias frentes, pressionando a UE a impor mais sanções à Rússia e a China a “desempenhar um papel importante” numa solução que coloque um ponto final no conflito. As reuniões do G7, NATO e Conselho Europeu podem trazer novidades.

