Fundação José Neves lança curso para lidar com ansiedade provocada pela guerra na Ucrânia

A fundação José Neves e a homóloga sueca 29k FJN lançaram o curso online "Lidar com as crises".



Segundo o comunicado das organizações, esta iniciativa serve para "para ajudar quem se encontra a lutar contra a ansiedade e a preocupação provocadas pela guerra".



A ferramenta digital inclui exercícios e meditações e está disponível em inglês, ucraniano e russo e pode ser descarregada para iOS e Android.

"A invasão da Ucrânia está a impactar negativamente todas as pessoas que, direta ou indiretamente, são afetadas pelo triste desenrolar de acontecimentos naquela região, com repercussões em toda a Europa e no mundo", afirma Carlos Oliveira, presidente executivo da Fundação José Neves, no comunicado enviado.

A aplicação 29k FJN combina tecnologia e psicologia e tem como principal objectivo oferecer cursos de desenvolvimento pessoal para melhorar a saúde mental. O programa pretende chegar a um milhão de portugueses, de acordo com a nota de imprensa.



Segundo a Fundação José Neves, o programa "está comprovado cientificamente por psicólogos e investigadores da Universidade de Harvard (EUA), da Universidade de Londres (Inglaterra), do Instituto Karolinska (Suécia) e da Escola de Medicina da Universidade do Minho".

Paula Amorim, líder do grupo Amorim e Luís Portela, presidente da Fundação BIal, assim como o próprio José Neves são alguns dos rostos deste programa.